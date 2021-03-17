В Японии могут учредить «паспорта вакцинации»

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Токио, 15 марта (Jiji Press). Япония, возможно, будет выдавать сертификаты о вакцинировании против коронавируса для использования за границей, заявил министр административной реформы Коно Таро.

«Японии придётся рассмотреть вопрос о выдаче “паспортов вакцинации”, если они потребуются на международном уровне», – сказал Коно, в том числе отвечающий за программу вакцинации от COVID-19 в стране.

На заседании бюджетного комитета Палаты советников, верхней палаты парламента, Коно сказал, что правительство сможет выдавать такие паспорта, используя новую систему управления записями о вакцинациях.

Между тем, Коно сказал, что у правительства нет ближайших планов по использованию таких сертификатов внутри страны.

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