В Японии могут учредить «паспорта вакцинации»
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Токио, 15 марта (Jiji Press). Япония, возможно, будет выдавать сертификаты о вакцинировании против коронавируса для использования за границей, заявил министр административной реформы Коно Таро.
«Японии придётся рассмотреть вопрос о выдаче “паспортов вакцинации”, если они потребуются на международном уровне», – сказал Коно, в том числе отвечающий за программу вакцинации от COVID-19 в стране.
На заседании бюджетного комитета Палаты советников, верхней палаты парламента, Коно сказал, что правительство сможет выдавать такие паспорта, используя новую систему управления записями о вакцинациях.
Между тем, Коно сказал, что у правительства нет ближайших планов по использованию таких сертификатов внутри страны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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