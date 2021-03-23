Японские компании Daiichi Sankyo и KM Biologics объявили о начале испытаний своих вакцин против COVID-19
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Токио, 22 марта (Jiji Press). Daiichi Sankyo Co. объявила о начале клинических испытаний в Японии вакцины COVID-19, разрабатываемой совместно с Токийским университетом, и на начальной стадии испытаний около 150 человек получат вакцину.
KM Biologics Co., подразделение пищевой и фармацевтической группы Meiji Holdings Co. из Кумамото, в этот же день начала тестирование собственной вакцины.
Вакцина Daiichi Sankyo предназначена для производства антител с использованием синтезированной РНК-мессенджера, несущей генетическую информацию о новом коронавирусе.
Вакцины, разработанные американским производителем лекарств Pfizer Inc. и американским биотехнологическим стартапом Moderna Inc. используют аналогичную технологию.
KM Biologics вместе с Национальным институтом инфекционных заболеваний и другими организациями разрабатывает инактивированную вакцину с использованием патогена после лишения его способности инфицировать.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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