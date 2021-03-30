Японская авиакомпания ANA испытывает электронный сертификат отрицательного теста на COVID-19

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Токио, 29 марта (Jiji Press). АвиакомпанияAll Nippon Airways провела испытание приложения, которое позволяет путешественникам показывать свои сертификаты отрицательного результата теста на COVID-19 с помощью смартфона в рамках мер по упрощению процедур в аэропортах.

Использование приложения избавит путешественников от необходимости предъявлять бумажные документы в качестве доказательства отрицательного результата теста. Приложение также показывает, соответствуют ли путешественники требованиям карантина в своих пунктах назначения.

Эта дочерняя компания ANA Holdings Inc. стремится внедрить приложение на практике до начала восстановления спроса на международные рейсы, пострадавшего от пандемии нового коронавируса.

Japan Airlines планирует провести аналогичные испытания 2 апреля.

Эти две японские авиакомпании работали с фондом Commons Project Foundation, швейцарской некоммерческой организацией, которая разработала приложение под названием CommonPass для проведения испытаний.

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