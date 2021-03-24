Японские исследователи разрабатывают технологию тестирования на COVID-19 с использованием крови и мочи

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Кумамото, 24 марта (Jiji Press). Исследовательская группа из Университета Кумамото на юго-западе Японии разработала технологию тестирования на COVID-19 с использованием образцов крови или мочи.

Согласно заявлению группы, сделанному 23 марта, новый метод, который имеет примерно такую ​​же точность, как ПЦР-тесты, используемые во всем мире, может снизить риски заражения для тех, кто проводит тесты, поскольку кровь и моча почти не содержат коронавирус.

Группа исследователей, в которую входит профессор Университета Кумамото Томидзава Кадзухито, обнаружила, что как только человек заражается новым коронавирусом, в его крови и моче увеличиваются два типа модифицированных нуклеозидов.

Когда исследователи проанализировали образцы крови и мочи, взятые примерно у 200 инфицированных людей, они выявили повышение уровня модифицированных нуклеозидов. Они также обнаружили, что увеличение связано с тяжестью заболевания и эффективностью лечения.

Группа проводит это исследование совместно с японским производителем точного оборудования Shimadzu Corp.. Томидзава сказал, что надеется на введение в практику этого теста до конца марта следующего года.

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