Токийская полиция будет тестировать на коронавирус всех арестованных

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Токио, 16 января (Jiji Press). Полиция Токио планирует проводить ПЦР-тест на новый коронавирус для всех арестованных подозреваемых до их помещения в следственные изоляторы.

Этот шаг, направленный на предотвращение распространения коронавируса в таких учреждениях через инфицированных, но бессимптомных подозреваемых, является первой подобной программой среди полицейских управлений по всей стране, сообщили 15 января источники в столичном управлении полиции.

Реализация плана начнётся уже на этой неделе.

Как сообщает отдел токийского управления полиции, отвечающий за следственные изоляторы, подозреваемых попросят предоставить образцы слюны, которые будут использоваться для проверки на наличие инфекций с помощью оборудования в штаб-квартире управления.

Подозреваемые с положительным результатом теста будут повторно обследованы в медицинском учреждении, а те, у кого подтверждено наличие инфекции, будут госпитализированы или помещены в изолированное учреждение для пациентов с коронавирусом с учётом состояния здоровья и тяжести предполагаемых преступлений.

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