Япония стремится не отставать от США в вопросах достижения независимости от Китая в поставках полупроводников и коммуникационного оборудования

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Вашингтон, 16 апреля (Jiji Press). Японии очень сложно не отставать от Соединённых Штатов в инициативе по исключению Китая из международной цепочки поставок полупроводников, коммуникационного оборудования и других товаров из-за тесных торговых и инвестиционных связей с Китаем.

В центре внимания встречи на высшем уровне 16 апреля между премьер-министром Японии Сугой Ёсихидэ и президентом США Джо Байденом было то, как их страны могут избавиться от зависимости от Китая в сферах безопасности и экономики.

Администрация Байдена пристально следит за тем, чтобы Китай не стал ещё более значительной силой.

Совместный документ, который будет выпущен после встречи на высшем уровне, должен будет в том числе определять координацию усилий между Японией и США в создании цепочки поставок полупроводников, которая потенциально исключает Китай, и разработке безопасной сети беспроводной связи нового поколения с большой пропускной способностью 5G.

В марте лидеры Японии, США, Австралии и Индии в ходе виртуальной встречи на высшем уровне договорились укрепить сотрудничество в рамках этой «Четвёрки».

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