В Токио опасаются взрывного роста числа инфекций и распространения новых вариантов коронавируса
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Токио, 18 апреля (Jiji Press). Япония сталкивается с четвёртой волной коронавирусных инфекций, и многие опасаются, что быстро распространяющиеся в западной Японии новые варианты коронавируса могут нанести ущерб и столичному региону Токио.
Национальный институт инфекционных заболеваний считает, что к началу мая инфекции вариантных штаммов могут составить от 80 до 90 процентов всех случаев заражения коронавирусом в районе Токио.
По данным министерства здравоохранения, анализ генома показал, что к 9 марта 271 человек в 21 префектуре Японии были инфицированы новыми штаммами вируса. К 13 апреля эта цифра выросла более чем в четыре раза и составила 1141 человек в 42 префектурах.
В Японии в основном выявляют четыре разновидности вируса – из Великобритании, из Южной Африки, из Бразилии и один неизвестного происхождения.
Британский штамм, составляющий более чем 94 процентов всех случаев заражения новыми вариантами, содержит мутацию N501Y, которая позволяет белку шипа вируса, используемому для проникновения в человеческие клетки, более прочно связываться с мишенью.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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