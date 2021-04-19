В Токио опасаются взрывного роста числа инфекций и распространения новых вариантов коронавируса

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Токио, 18 апреля (Jiji Press). Япония сталкивается с четвёртой волной коронавирусных инфекций, и многие опасаются, что быстро распространяющиеся в западной Японии новые варианты коронавируса могут нанести ущерб и столичному региону Токио.

Национальный институт инфекционных заболеваний считает, что к началу мая инфекции вариантных штаммов могут составить от 80 до 90 процентов всех случаев заражения коронавирусом в районе Токио.

По данным министерства здравоохранения, анализ генома показал, что к 9 марта 271 человек в 21 префектуре Японии были инфицированы новыми штаммами вируса. К 13 апреля эта цифра выросла более чем в четыре раза и составила 1141 человек в 42 префектурах.

В Японии в основном выявляют четыре разновидности вируса – из Великобритании, из Южной Африки, из Бразилии и один неизвестного происхождения.

Британский штамм, составляющий более чем 94 процентов всех случаев заражения новыми вариантами, содержит мутацию N501Y, которая позволяет белку шипа вируса, используемому для проникновения в человеческие клетки, более прочно связываться с мишенью.

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