В Японии 25% медицинских работников получили первую прививку вакцины

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Токио, 19 апреля (Jiji Press). Правительство Японии сообщило, что к 16 апреля первую дозу вакцины от нового коронавируса получило 1 198 346 медицинских работников, или около 25% из всего их числа.

Число медицинских работников, которым к тому же моменту были сделаны вторые прививки, составило 718 396 человек, или около 15%.

В Токио первые прививки получили 117 683 медицинских работника, вторые – 63 168, это самые высокие показатели среди 47 префектур страны. На втором месте префектура Осака на западе Японии, где первые уколы получили 83 193 медицинских работника, а вторые – 48 792.

В Японии в феврале начали вакцинировать от нового коронавируса медицинских работников, с 12 апреля пожилых людей.

По данным правительства, число пожилых людей, получивших первые дозы препарата к 18 апреля, было самым большим в префектуре Айти в центральной Японии – 1190 человек. Между тем, в девяти префектурах – Тотиги и Сайтама на востоке Японии, Сидзуока в центральной Японии, Сига, Хёго и Симанэ на западе Японии и Сага, Кумамото и Ойта на юго-западе Японии – вакцинирование пожилых людей ещё не началось.

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