Вдова японского магната подозревается в убийстве мужа

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Токио, 28 апреля (Jiji Press). Полиция арестовала 25-летнюю женщину в префектуре Вакаяма по подозрению в убийстве в 2018 году её богатого мужа, которому тогда было 77 лет.

Судо Саки, исполнительный директор корпорации, была арестована в Токио отделом полиции префектуры Вакаяма по подозрению в убийстве и нарушении закона о контроле над наркотиками-стимуляторами – согласно следственным источникам, её подозревают в том, что она убила Нодзаки Косукэ, заставив его перорально принять стимулятор, вызвавший острую интоксикацию, это произошло в Танабэ преф. Вакаяма.

Нодзаки создал состояние, управляя широким кругом предприятий, включающих компании по недвижимости, финансам и продаже алкогольных напитков.

Он женился на Судо, которая была на 55 лет моложе его, в феврале 2018 года, но примерно через три месяца его смерть положила конец их браку.

Нодзаки был известен как «Дон-Жуан региона Кисю», как в старину назывался регион префектуры Вакаяма, из-за своих книг, в которых он описал свою историю отношений с женщинами.

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