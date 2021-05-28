Пострадавший от атомной бомбардировки Мори Сигэаки обрёл влияние после объятий Барака Обамы
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Токио, 26 мая (Jiji Press). Мори Сигэаки, переживший американскую атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году, сказал, что объятия бывшего президента США Барака Обамы пять лет назад дали ему дополнительные рычаги воздействия, чтобы призвать к миру и уничтожению ядерного оружия.
Обама побывал в Хиросиме 27 мая 2016 года и стал первым действующим президентом США, посетившим этот подвергшийся атомной бомбардировке город, расположенный на западе Японии. После выступления в Мемориальном парке мира в Хиросиме Обама обнял Мори.
«Моя жизнь изменилась после атомной бомбардировки и визита Обамы», – сказал 84-летний Мори.
Мори в течение примерно 40 лет одновременно с работой в компании исследовал историю американских военнопленных, погибших в результате атомной бомбардировки 6 августа 1945 года.
Обама упомянул усилия Мори во время своего выступления. Сцена их объятий разлетелась по всему миру.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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