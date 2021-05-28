В США медленно, но устойчиво меняются взгляды на атомное оружие
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Вашингтон, 26 мая (Jiji Press). Исполнилось пять лет с тех пор, как бывший президент США Барак Обама посетил подвергшийся атомной бомбардировке японский город Хиросима. Два историка, получившие Пулитцеровскую премию, видят медленное, но неуклонное изменение общественного мнения США в отношении ядерного оружия.
Поездка Обамы в Хиросиму, пострадавшую от атомной бомбы в августе 1945 года, имела большое значение, поскольку это был первый визит действующего президента США в этот город, сказал Кай Берд, соавтор получившей Пулитцеровскую награду книги «Американец. Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера».
Обама как политический интеллектуал «точно знал, что делает и насколько символичным будет этот визит», – сказал Берд.
«Это показатель изменений, произошедших в Америке», – добавил другой соавтор, Мартин Шервин. У авторов книги взяли интервью онлайн.
«Важно признать, что произошла смена поколений и ушло поколение времен Второй мировой войны, которое глубоко верило, что бомбардировки спасли Соединённые Штаты», – также сказал Шервин.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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