Верховный суд Японии признал конституционным запрет супругам носить разные фамилии

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Токио, 23 июня (Jiji Press). Верховный суд Японии постановил, что положения закона, запрещающие супружеским парам использовать разные фамилии, являются конституционными.

Судебная коллегия высшего суда вынесла решение по трём апелляциям, поданным парами, находящимися в фактическом браке, которые призвали власти дать им возможность иметь разные фамилии при регистрации брака.

В постановлении говорится, что положения Гражданского кодекса и закона о регистрации семей, требующие от супружеских пар использовать одну и ту же фамилию, являются конституционными.

Одиннадцать из 15 судей Верховного суда заявили, что положения являются конституционными. Остальные четыре пришли к выводу, что эти положения противоречат Конституции, или выступили против решения.

В 2015 году суд высшей инстанции признал такое положение Гражданского кодекса конституционным.

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