Верховный суд Японии признал конституционным запрет супругам носить разные фамилии
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 23 июня (Jiji Press). Верховный суд Японии постановил, что положения закона, запрещающие супружеским парам использовать разные фамилии, являются конституционными.
Судебная коллегия высшего суда вынесла решение по трём апелляциям, поданным парами, находящимися в фактическом браке, которые призвали власти дать им возможность иметь разные фамилии при регистрации брака.
В постановлении говорится, что положения Гражданского кодекса и закона о регистрации семей, требующие от супружеских пар использовать одну и ту же фамилию, являются конституционными.
Одиннадцать из 15 судей Верховного суда заявили, что положения являются конституционными. Остальные четыре пришли к выводу, что эти положения противоречат Конституции, или выступили против решения.
В 2015 году суд высшей инстанции признал такое положение Гражданского кодекса конституционным.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Почему в Японии не реализована возможность разных фамилий для супругов и однополые браки: консерваторы крепко держатся за «мужскую власть»
- Токийский суд не позволил супругам зарегистрироваться под разными фамилиями
- Около половины студентов хотели бы, чтобы супруги могли иметь разные фамилии после вступления в брак
- Рабочая группа Либерально-демократической партии Японии по вопросам различных фамилий супругов провела первое заседание
- Общественная поддержка возможности супругам выбирать разные фамилии: «за» 70,6%, «против» – 14,4%
- В Японии рассмотрят вопрос о возможности супругам иметь разные фамилии при вступлении в брак
- История принципа «одна семья – одна фамилия» в Японии
- Вердикт о конституционности правила «одна семья – одна фамилия» как зеркало японского взгляда на ячейку общества
- Японские граждане призывают правительство признать двойные фамилии
- Японская семья: сознание меняется, порядок остаётся
- Устаревший Гражданский кодекс Японии и проблемы незарегистрированных граждан