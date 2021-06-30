В Японии автопроизводителей обяжут оснащать новые автомобили регистраторами данных о движении
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Токио, 29 июня (Jiji Press). Министерство транспорта Японии планирует обязать автопроизводителей устанавливать регистраторы данных о событиях на новых транспортных средствах начиная с июля 2022 года, сообщили информированные источники.
Такие устройства на основе данных, записанных во время аварии, позволяют определить, вызвана ли авария с разгоном автомобиля дефектом автомобиля или ошибками вождения. Кроме того, собранные данные могут быть использованы для улучшения технологий безопасности транспортных средств.
Министерство намерено провести пересмотр своего постановления, касающегося закона о транспортных средствах, уже в конце сентября.
Новое правило будет распространяться на легковые автомобили, вмещающие до девяти человек, и грузовики общим весом до 3,5 тонн.
Правило будет применяться к автомобилям новых моделей, и будет распространяться на все новые автомобили, включая существующие модели, с мая 2026 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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