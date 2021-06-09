В Японии от автопроизводителей потребуют оборудовать автомобили камерой заднего вида
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Токио, 8 июня (Jiji Press). Министерство транспорта Японии планирует потребовать от автопроизводителей оборудовать новые автомобили камерами заднего вида и другим оборудованием, которое позволит водителям контролировать ситуацию за автомобилем, сообщили информированные источники.
За счёт использования такого оборудования, уменьшающего количество слепых зон водителей, министерство надеется предотвратить дорожно-транспортные происшествия, в которых пешеходы сталкиваются с движущимися назад транспортными средствами.
9 июня министерство внесет поправки в постановления министерства, касающиеся закона о транспортных средствах.
Новое требование будет касаться новых моделей автомобилей, выпускаемых с мая 2022 года. Оно будет распространяться на все новые автомобили, включая существующие модели, начиная с мая 2024 года.
Камеры заднего вида и аналогичные устройства будут обязательными для всех автомобилей, за исключением двухколёсных транспортных средств и некоторых специальных типов машин, таких как сельскохозяйственные машины.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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