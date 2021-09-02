Расходы на медицинские услуги в Японии в 2020 финансовом году впервые за четыре года снизились

Новости

Токио, 31 августа (Jiji Press). Медицинские расходы в Японии в 2020 финансовом году, который закончился в марте этого года, упали на рекордные 3,2% по сравнению с предыдущим годом до 42 164,8 млрд йен, говорится в предварительном отчёте министерства здравоохранения.

Сумма денег, выплачиваемая медицинским учреждениям за лечение заболеваний и травм, упала впервые за четыре года, это связано с тем, что люди часто воздерживались от посещения врача из-за опасений заразиться новым коронавирусом.

Снижение расходов также связано с уменьшением заболеваемости гриппом и другими болезнями в условиях соблюдения мер профилактики – люди широко применяли маски и мыли руки при пандемии COVID-19.

По данным министерства здравоохранения, число заболевших гриппом сократилось до 14 000; в предыдущем сезоне оно составляло почти 7,3 миллиона человек.

Расходы на стационарное лечение снизились на 3,4% до 17 049,6 млрд йен, на амбулаторное лечение – на 4,4% до 14 207,2 млрд йен.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме