Чрезвычайное положение в Японии продлили и расширили до 13 префектур

Объявляя четвёртое чрезвычайное положение 12 июля, премьер-министр Суга Ёсихидэ уверенно сказал, что вакцинация поможет нам вернуться к привычной жизни. Однако, несмотря на быстрые темпы вакцинации, она не смогла преодолеть давление со стороны мутантного штамма дельта.

Поскольку распространение заражений дельта-вариантом коронавируса, впервые обнаруженным в Индии, продолжается беспрецедентными темпами, правительство 17 августа 2021 года в Центральном управлении по борьбе с инфекцией нового коронавируса объявило о расширении районов действия чрезвычайного положения и особых мер по предотвращению распространения инфекции. Срок чрезвычайного положения продлён до 12 сентября, а с 20 августа оно будет расширено ещё на несколько префектур.

Чрезвычайное положение продлено и расширено до 13 префектур

Продлено в 6 префектурах: Токио, Сайтама, Тиба, Канагава, Осака, Окинава

Объявлено в 7 префектурах: Ибараки, Тотиги, Гумма, Сидзуока, Киото, Хёго, Фукуока (ранее действовал режим особых мер по предотвращению распространения инфекции)

Режим особых мер по предотвращению распространения инфекции расширены до 16 префектур

Продлён в 6 префектурах: Хоккайдо, Фукусима, Исикава, Аити, Сига, Кумамото

Объявлен в 10 префектурах: Мияги, Тояма, Яманаси, Гифу, Миэ, Окаяма, Хиросима, Кагава, Эхимэ, Кагосима

Чрезвычайное положение было объявлено 12 июля в Токио и будет продлено уже во второй раз. Паралимпийские игры в Токио будут проводиться в период объявленного чрезвычайного положения и на места соревнований зрители допущены не будут.

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