Премьер-министр Японии заявил, что в текущей ситуации не стоит проводить внеочередные выборы в Палату представителей, выборы руководства ЛДП пройдут по плану 29 сентября
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Токио, 1 сентября (Jiji Press) - Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ заявил, что текущая ситуация с COVID-19 не позволяет ему в ближайшее время объявить досрочные всеобщие выборы.
Он сказал репортёрам, что главным приоритетом является борьба с новым коронавирусом, и «в это трудное время мы не в состоянии распустить» Палату представителей для проведения внеочередных выборов.
По всей видимости, он изучает возможность роспуска нижней палаты в этом месяце для проведения внеочередных выборов, и этот план сталкивается с оппозицией внутри возглавляемой им правящей Либерально-демократической партии. Срок полномочий главной парламентской палаты истекает 21 октября.
Суга также сказал, что не рассматривает перенос выборов руководства ЛДП 29 сентября. Срок его полномочий на посту президента правящей партии истекает 30 сентября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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