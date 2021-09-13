Исследование показало, что почти у половины бывших пациентов с COVID-19 наблюдаются хронические симптомы
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Токио, 11 сентября (Jiji Press). Согласно предварительным результатам недавнего опроса в районе Сэтагая в Токио, почти у половины бывших пациентов с COVID-19 наблюдаются долговременные симптомы, такие как нарушение обоняния и чувство недомогания.
В ходе опроса были получены ответы от 3710 из примерно 9000 человек, заразившихся коронавирусом в апреле. Это нечастое для Японии настолько крупномасштабное обследование, охватывающее людей, у которых не было симптомов или были только лёгкие симптомы, а также тех, кто тяжело перенёс болезнь.
1786 респондентов, или 48,1%, сообщили, что страдают хроническими симптомами, при этом доля таких ответов превышает 50% среди лиц в возрасте от 30 до 50 лет и составляет 14,3% среди лиц младше 10 лет, что является самым низким показателем по возрастным группам.
Чаще всего сообщали о нарушении обоняния – 971 респондент, 893 сообщили об общем недомогании, 801 – о нарушениях вкуса, 433 – о снижении концентрации внимания и 315 – о выпадении волос.
Исследование показало, что люди в возрасте от 10 до 30 лет чаще страдают расстройством вкуса, в то время как люди в возрасте от 40 и старше склонны испытывать общее недомогание.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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