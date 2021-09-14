Более половины населения Японии получили две прививки вакцины
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Токио, 13 сентября (Jiji Press). Более половины населения Японии получили две прививки от COVID-19, сообщило правительство. Программа вакцинации, начавшаяся с прививок для медицинских работников в феврале, действует уже на протяжении примерно семи месяцев.
По данным правительства, общенациональный уровень вакцинации против нового коронавируса достиг 50,9%.
Правительство намерено обеспечить две прививки вакцины от COVID-19 для всех желающих в октябре-ноябре, и рассматривает возможность ослабления ограничений активности для полностью вакцинированных людей.
Генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу заявил на пресс-конференции, что японская программа вакцинации «в целом продвигается успешно», и сказал, что правительство будет продолжать содействовать вакцинации соответствующим образом.
Согласно подсчётам канцелярии премьер-министра, общее количество прививок от COVID-19, сделанных в Японии, 13 сентября достигло 144 миллионов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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