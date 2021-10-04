Парламент США рассматривает меры против Японии в отношении похищений детей одним из родителей
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Вашингтон, 29 сентября (Jiji Press). Подкомитет по иностранным делам Палаты представителей США разрабатывает новый закон, призванный упростить Госдепартаменту принятие строгих мер против Японии по урегулированию проблемы похищения детей путём вывоза детей за границу одним из родителей.
«Япония, видимо, не признаёт концепцию совместной опеки», – заявил 29 сентября на слушаниях в комиссии сопредседатель комиссии по правам человека Палаты представителей Крис Смит (штат Нью-Джерси).
Предлагаемый закон призван помочь американским родителям, которые разводятся со своими японскими партнёрами, воссоединиться со своими детьми в Японии, где единоличная опека является обычным явлением.
Джеффри Морхаус, отец-американец, присутствовавший на слушаниях, раскритиковал правительство США за то, что оно не ввело санкции против Японии, хотя по закону оно уполномочено делать это в отношении стран, которые не принимают соответствующих мер по вопросам похищения детей родителями.
Он также осудил японское правительство как «бессовестного соучастника» похищения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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