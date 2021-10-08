Сильное землетрясение в районе Токио: пострадало 17 человек, нарушена работа транспорта

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Токио, 7 октября (Jiji Press). Вечером 7 октября в столичном районе Токио произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9, в результате чего по меньшей мере 17 человек пострадали и нарушилось движение транспорта, в том числе высокоскоростных поездов синкансэн.

Японское метеорологическое агентство заявило, что землетрясение не приведёт к появлению цунами.

По данным агентства, интенсивность землетрясения составила более 5 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности от 0 до 7 в районе Адати в Токио, а также в Кавагути и городе Миясиро префектуры Сайтама к северу от японской столицы.

Сейсмическая интенсивность выше 5 баллов зарегистрирована в 23 специальных районах Токио впервые после Великого восточно-японского землетрясения, случившегося в марте 2011 года.

Как сообщает агентство, землетрясение произошло около 22:41 на глубине 75 километров в северо-западной части префектуры Тиба, к востоку от Токио.

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