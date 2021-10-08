Сильное землетрясение в районе Токио: пострадало 17 человек, нарушена работа транспорта
НовостиСтихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 7 октября (Jiji Press). Вечером 7 октября в столичном районе Токио произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9, в результате чего по меньшей мере 17 человек пострадали и нарушилось движение транспорта, в том числе высокоскоростных поездов синкансэн.
Японское метеорологическое агентство заявило, что землетрясение не приведёт к появлению цунами.
По данным агентства, интенсивность землетрясения составила более 5 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности от 0 до 7 в районе Адати в Токио, а также в Кавагути и городе Миясиро префектуры Сайтама к северу от японской столицы.
Сейсмическая интенсивность выше 5 баллов зарегистрирована в 23 специальных районах Токио впервые после Великого восточно-японского землетрясения, случившегося в марте 2011 года.
Как сообщает агентство, землетрясение произошло около 22:41 на глубине 75 километров в северо-западной части префектуры Тиба, к востоку от Токио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Неделя готовности к стихийным бедствиям в Японии: при подготовке вещей на случай стихийных бедствий не забываем про одежду!
- На юго-западе Японии произошло извержение вулкана
- В Японии пересмотрели вероятный ущерб от возможного извержения горы Фудзи, которое может затронуть большие территории, чем предполагалось ранее
- На юго-западе Японии произошло извержение вулкана
- История действующего вулкана Фудзи и извержение годов Хоэй (1707)
- [Новости] Извержение горы Фудзи может засыпать пеплом центральные районы Токио
- Непредсказуемая активность вулканов Японии
- Вулканическая активность в Японии: ожидать ли сильных извержений?
- Метеорологическое агентство Японии: от прогнозов погоды к землетрясениям, цунами и вулканам
- Метеорологическое агентство Японии будет публиковать информацию об уровне опасности стихийных бедствий
- Неравенство компаний по степени готовности к стихийным бедствиям в Японии
- Стихийные бедствия в Японии: простые советы, которые помогут выжить
- Готовность к стихийным бедствиям как часть повседневной жизни
- Готовность к стихийным бедствиям: далеко не во всех семьях детям рассказывают о необходимых мерах
- Что делать при землетрясении?
- Что делать, когда придёт цунами?
- Стихийные бедствия в Японии: около 20% мирового ущерба от землетрясений магнитудой 6 и выше
- Разрушительные тайфуны в Японии: сила стихии, которой нельзя пренебрегать
- Тайфуны в Японии: чаще в августе, больше разрушений в сентябре
- 72 японских сезона
- Климатические особенности Японии
- 1000 оползней в год: причины обрушений грунта в Японии
- В Японии участились стихийные бедствия, вызванные ливнями
- Стихийные бедствия в Японии: простые советы, которые помогут выжить