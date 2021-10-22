В Токио и прилегающих префектурах снимут ограничения на работу ресторанов
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Токио, 20 октября (Jiji Press). В Токио и соседних префектурах Сайтама, Тиба и Канагава намерены отменить запросы к бизнесу о сокращении времени работы ресторанов и баров на следующей неделе, поскольку ситуация с COVID-19 улучшилась.
Администрации префектур Сайтама, Тиба и Канагава заявили, что они отменят запросы на более короткие часы работы и разрешат всем местным ресторанам и барам подавать алкоголь с 25 октября.
Столичная администрация Токио планирует снять ограничения для тех ресторанов и баров, которые оно сертифицировало как принимающие достаточные меры против инфекций.
Рестораны и бары в Тибе, за исключением тех, которые соответствуют строгим стандартам защиты от инфекций, должны работать более короткое время с ограничениями на продажу алкоголя.
«Мы стремимся предотвратить распространение инфекции, сохраняя при этом социальную и экономическую активность», – заявил на пресс-конференции губернатор Тибы Кумагаи Тосихито.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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