В Японии представили систему, удостоверяющую вакцинацию по отпечатку пальца
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Токио, 21 октября (Jiji Press). Японская группа объявила о демонстрационном эксперименте системы, которая сканирует пальцы людей, чтобы проверить данные о вакцинации против COVID-19.
Группа, состоящая в основном из работников генерального подрядчика Kajima Corp., работающего для электронного гиганта Hitachi Ltd., и исследователей Университета Кюсю, в новой системе будет использовать технологию аутентификации по отпечаткам пальцев.
Система призвана снизить риск потери бумажных записей о вакцинации и предотвратить подделку таких записей.
В рамках системы пользователи регистрируют свои записи о вакцинации в специальном приложении для смартфонов, а информацию об отпечатках пальцев – на устройстве аутентификации Hitachi. Затем записи и информация связываются друг с другом.
Датчик отпечатков, установленный, например, на входе в здание, идентифицирует пользователей и показывает, что они были вакцинированы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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