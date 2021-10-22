В Японии представили систему, удостоверяющую вакцинацию по отпечатку пальца

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Токио, 21 октября (Jiji Press). Японская группа объявила о демонстрационном эксперименте системы, которая сканирует пальцы людей, чтобы проверить данные о вакцинации против COVID-19.

Группа, состоящая в основном из работников генерального подрядчика Kajima Corp., работающего для электронного гиганта Hitachi Ltd., и исследователей Университета Кюсю, в новой системе будет использовать технологию аутентификации по отпечаткам пальцев.

Система призвана снизить риск потери бумажных записей о вакцинации и предотвратить подделку таких записей.

В рамках системы пользователи регистрируют свои записи о вакцинации в специальном приложении для смартфонов, а информацию об отпечатках пальцев – на устройстве аутентификации Hitachi. Затем записи и информация связываются друг с другом.

Датчик отпечатков, установленный, например, на входе в здание, идентифицирует пользователей и показывает, что они были вакцинированы.

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