На Окинаве решают проблему выпадения вулканической пемзы

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Наха, префектура Окинава, 27 октября (Jiji Press). Официальные лица префектуры Окинава встретились, чтобы обсудить способы сбора большого количества пемзы, выпавшей, вероятно, в результате извержения подводного вулкана на островах Огасавара.

Многие части главного острова Окинава на юге Японии пострадали от пемзы, плывущей с цепи островов Огасавара, расположенной примерно в 1000 км к югу от Токио.

Чиновники решили создать рабочую группу для рассмотрения способов борьбы с камнями. Они также договорились запросить государственные субсидии для покрытия расходов, связанных с ситуацией.

«Мы должны действовать быстро, поскольку это оказывает огромное влияние на рыболовство и туризм, а также на окружающую среду», – сказал официальным лицам губернатор Окинавы Тамаки Дэнни.

Предполагают, что пемза появилась в результате извержения подводного вулкана Фукутокуоканоба в цепи Огасавара в августе, по словам официальных лиц префектуры и других источников.

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