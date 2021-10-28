На Окинаве решают проблему выпадения вулканической пемзы
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Наха, префектура Окинава, 27 октября (Jiji Press). Официальные лица префектуры Окинава встретились, чтобы обсудить способы сбора большого количества пемзы, выпавшей, вероятно, в результате извержения подводного вулкана на островах Огасавара.
Многие части главного острова Окинава на юге Японии пострадали от пемзы, плывущей с цепи островов Огасавара, расположенной примерно в 1000 км к югу от Токио.
Чиновники решили создать рабочую группу для рассмотрения способов борьбы с камнями. Они также договорились запросить государственные субсидии для покрытия расходов, связанных с ситуацией.
«Мы должны действовать быстро, поскольку это оказывает огромное влияние на рыболовство и туризм, а также на окружающую среду», – сказал официальным лицам губернатор Окинавы Тамаки Дэнни.
Предполагают, что пемза появилась в результате извержения подводного вулкана Фукутокуоканоба в цепи Огасавара в августе, по словам официальных лиц префектуры и других источников.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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