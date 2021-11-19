В Японии объём расходов на стимулирование экономики достигнет рекордной цифры

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Токио, 18 ноября (Jiji Press). Объём бюджетных расходов в пакете экономических стимулов, который будет принят правительством Японии 19 ноября, должен достичь рекордных 55,7 трлн йен, сообщили информированные источники.

По словам источников, общий размер пакета составит 78,9 трлн йен, включая расходы частного сектора.

Размер будет увеличен за счет ряда мер по смягчению последствий затяжного кризиса, вызванного новым коронавирусом, включая льготы в размере 100 000 йен для людей до 19 лет и поддержку пострадавших предприятий.

В ходе своей кампании по выборам в Палату представителей, нижнюю палату парламента, которые прошли 31 октября, премьер-министр Кисида Фумио пообещал реализовать огромный пакет стимулов на десятки триллионов йен.

Он сталкивается с призывами изнутри правительства и правящего лагеря увеличить бюджетные расходы в преддверии предстоящих летом выборов в верхнюю палату, Палату советников.

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