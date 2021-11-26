Правительство и правящий блок обдумывают налоговые льготы для повышения заработной платы для всех работающих

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Токио, 25 ноября (Jiji Press). Японское правительство и правящий лагерь рассматривают возможность призвать компании повысить зарплаты всех сотрудников, включая новых и временных работников, предоставив налоговые льготы для компаний, повышающих заработную плату, как стало известно 25 ноября.

Требование о налоговых льготах будет включено в меры по реформированию налоговой системы на 2022 финансовый год, конкретное обсуждение которых планируется начать с 26 ноября, а план таких мер будет опубликован в начале декабря.

Система налоговых льгот для компаний, повышающих заработную плату сотрудников, была введена в 2013 финансовом году. Премьер-министр Кишида Фумио планирует радикально пересмотреть эту систему в рамках своей стратегии содействия распределению богатства.

Правительство и правящий блок рассматривают требование о повышении заработной платы для всех сотрудников после того, как Кисида пообещал «повысить заработную плату каждого».

В соответствии с действующей системой компания, которая повышает заработную плату до определённого уровня, имеет право на вычет примерно 15 процентов выплачиваемой заработной платы из окончательной суммы налога.

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