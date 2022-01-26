Токийский суд оставил в силе решение по делу об изнасиловании журналистки

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Токио, 25 января (Jiji Press). Высокий суд Токио установил, что 32-летняя журналистка Ито Сиори была изнасилована бывшим тележурналистом Ямагути Нориюки, и обязал его выплатить около 3,32 миллиона йен в качестве компенсации, подтвердив решение суда низшей инстанции.

Председательствующий судья Накаяма Такао оставил в силе решение Токийского окружного суда, который в декабре 2019 года установил, что Ямагути, 55-летний бывший репортер Tokyo Broadcasting System Television Inc., вступил в половой акт с истицей, находящейся без сознания, без её согласия. Суд низшей инстанции обязал его выплатить 3,3 миллиона йен для возмещения ущерба.

Высокий суд увеличил сумму примерно на 20 000 йен на медицинские расходы.

Заявления, сделанные Ито, которая утверждает, что стал жертвой сексуального насилия, «почти полностью конкретны, и не может быть выявлено никаких мотивов для ложных заявлений», – сказал Накаяма.

«Невозможно выявить наличие интимных отношений» с Ито, заявил судья, отклонив заявление Ямагути о том, что половой акт был совершён по обоюдному согласию.

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