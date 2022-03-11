Одиннадцать лет назад произошло Великое восточно-японское землетрясение: в эвакуации живут ещё 38 000 человек

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Токио, 10 марта (Jiji Press). К 8 февраля в общей сложности 38 139 человек всё ещё жили в эвакуации: Япония отмечает 11-ю годовщину сильного землетрясения и цунами, обрушившихся в основном на северо-восточный регион Тохоку.

Приказы об эвакуации всё ещё остаются в силе в некоторых районах префектуры Фукусима после того, как землетрясение и цунами привели к самой страшной в Японии ядерной аварии на АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., что не позволяет местным жителям вернуться в свои дома и родные города.

По данным Национального полицейского управления, число погибших в результате стихийного бедствия 11 марта 2011 года составляет 15 900 человек, ещё 2523 человека остаются пропавшими без вести.

По данным Агентства реконструкции, к концу сентября прошлого года число погибших по сопутствующим причинам, таким как ухудшение состояния из-за травм, полученных в результате стихийного бедствия, составило 3784 человека.

В префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима, наиболее пострадавших от стихийного бедствия, при поддержке местных властей пройдут церемонии в память о жертвах. Люди вознесут безмолвные молитвы в 14:46 – время, когда произошло землетрясение магнитудой 9,0.

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