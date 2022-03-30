В 2021 году произошло рекордное за всю историю наблюдений снижение количества иностранцев, живущих в Японии

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Токио, 29 марта (Jiji Press). Число иностранных граждан, проживавших в Японии по состоянию на конец 2021 года, сократилось на 4,4% по сравнению с предыдущим годом до 2 760 635 человек, что стало самым резким снижением с момента начала исследования в 1950 году, сообщает Иммиграционное агентство.

Это число снижается второй год подряд, по-видимому, из-за ужесточения мер пограничного контроля для борьбы с новой пандемией коронавируса.

По странам гражданства самую большую группу резидентов составили граждане Китая – 716 606 человек, за ними следуют вьетнамцы – 432 934 человека и южнокорейцы – 409 855 человек. Все эти показатели снизились по сравнению с предыдущим годом.

В 2021 году процедуры депортации были предприняты в отношении 18 012 иностранцев за нарушение японского закона об иммиграционном контроле и непризнание беженцами, что на 2137 человек больше, чем в 2020 году.

По данным агентства, многие из иностранцев сдались иммиграционным органам после того, как им стало трудно зарабатывать на жизнь в условиях пандемии.

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