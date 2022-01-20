В 2021 году Японию посетило рекордно малое количество людей из-за рубежа

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Токио, 19 января (Jiji Press). Количество иностранных посетителей Японии в 2021 году оценивается в 245 900 человек, что является самым низким показателем с момента начала сбора статистики в 1964 году – это произошло из-за ограничений на въезд, связанных с пандемией, как показали правительственные данные.

По данным Японской национальной туристической организации, показатель 2021 года, который сравним с уровнем 1964 года (352 800 человек), снизился на 99,2% по сравнению с 2019 годом до пандемии, и на 94,0% по сравнению с 2020 годом, когда пандемия начала сказываться на количестве иностранных посетителей.

Скорое восстановление количества приезжающих представляется маловероятным, поскольку пока нет никаких признаков отступления нынешней волны коронавирусных инфекций.

В 2021 году количество посетителей Японии в январе составляло 46 500 человек, но в феврале упало ниже 8000 человек, поскольку страна ужесточила ограничения на въезд.

В июле это число превысило 50 000 человек, чему способствовало прибытие спортсменов и других лиц, связанных с Олимпийскими играми в Токио, но осенью и позже оно снизилось примерно до 20 000 человек.

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