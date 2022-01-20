В 2021 году Японию посетило рекордно малое количество людей из-за рубежа
НовостиОбщество Здоровье Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 19 января (Jiji Press). Количество иностранных посетителей Японии в 2021 году оценивается в 245 900 человек, что является самым низким показателем с момента начала сбора статистики в 1964 году – это произошло из-за ограничений на въезд, связанных с пандемией, как показали правительственные данные.
По данным Японской национальной туристической организации, показатель 2021 года, который сравним с уровнем 1964 года (352 800 человек), снизился на 99,2% по сравнению с 2019 годом до пандемии, и на 94,0% по сравнению с 2020 годом, когда пандемия начала сказываться на количестве иностранных посетителей.
Скорое восстановление количества приезжающих представляется маловероятным, поскольку пока нет никаких признаков отступления нынешней волны коронавирусных инфекций.
В 2021 году количество посетителей Японии в январе составляло 46 500 человек, но в феврале упало ниже 8000 человек, поскольку страна ужесточила ограничения на въезд.
В июле это число превысило 50 000 человек, чему способствовало прибытие спортсменов и других лиц, связанных с Олимпийскими играми в Токио, но осенью и позже оно снизилось примерно до 20 000 человек.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии количество выявленных за день случаев COVID-19 впервые превысило 30 000
- В Японии выявлено более 4000 новых заражений за день
- В Японии за день выявлено 263 случая заражения новым коронавирусом
- В Японии выявлен первый случай заражения штаммом омикрон нового коронавируса за пределами карантина аэропортов
- Штамм омикрон нового коронавируса, по всей видимости, очень заразен: мнение японских экспертов
- В Японии впервые выявлен штамм омикрон нового коронавируса
- Дети в Японии хотят вакцинироваться, чтобы вернуться к привычной жизни
- В Японии разрешат комбинированные прививки от COVID-19
- В Японии смягчат правила въезда для деловых поездок и для учёбы; туристы пока въехать в страну не смогут
- В Токио зарегистрирован 21 новый случай инфекции, по всей Японии – 274
- В Японии вакцинировано от COVID-19 более 70% населения
- В Японии зарегистрировано 153 новых случая инфекции
- В Токио за день выявлено 60 случаев заражения новым коронавирусом, самый низкий показатель в этом году
- В Японии полностью вакцинировано против коронавируса более 60% жителей
- В Японии 2 октября начнутся клинические испытания первой в мире вакцины от COVID-19 с использованием только растительных материалов
- Исследование показывает снижение эффективности вакцинирования у пожилых людей и курильщиков
- Министр Коно Таро объявил о начале бустерной вакцинации в следующем году
- Смертность от коронавируса в 5,6 раза выше у людей с сопутствующими заболеваниями: данные министерства здравоохранения Японии
- Общее количество заразившихся за всё время пандемии в Японии превысило 1,5 миллиона человек
- Беременные женщины в Японии опасаются воздействия COVID-19 на предоставление медицинских услуг