В 2021 году Японию посетило только 240 000 иностранцев: когда закончится изоляция страны?Политика Общество Здоровье
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Число иностранных посетителей Японии в 2021 году, опубликованное Японской национальной туристической организацией, составило 249 500 человек, что является самым низким показателем с 1964 года (352 800 человек), когда впервые начали собирать такие статистические данные. Лучше прочувствовать масштабы этой цифры можно в сравнении – среднее количество пассажиров, проходивших через турникеты станции токийского метро Отэмати в условиях коронавируса в 2020 году составляло в среднем 232 003 человек в день.
Число посетителей Японии достигало рекордных уровней семь лет подряд с 2013 года, достигнув в 2019 году 31,88 миллиона человек. Правительство поставило новую цель – 40 миллионов человек в 2020 году, когда должны были состояться Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, но с распространением коронавирусной инфекции правительство с февраля 2020 года усилило меры пограничного контроля. После апреля страна была практически изолирована, и количество въезжающих остановилось на уровне 10% от целевого показателя.
Иммиграционные ограничения действовали в течение 2021 года, и, хотя в период до и во время Олимпиады количество спортсменов и сотрудников, въехавших в страну в июле, превысило 50 000 человек, с осени оно сократилось примерно до 20 000 человек в месяц. В результате показатель 2021 года уменьшился на 99,2% по сравнению с 2019 годом, до распространения коронавирусной инфекции, и на 94,0% по сравнению с 2020 годом.
В 2022 году с распространением мутантных штаммов, в том числе штамма омикрон, ограничения на въезд будут сохраняться, и восстановления потока туристов ожидать не приходится. Когда же мы снова сможем свободно путешествовать за границу?
Фотография к заголовку: Пустынный вестибюль вылета аэропорта Нарита (Reuters)
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