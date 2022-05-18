Правительство Японии может обратиться к транспортным компаниям с просьбой ускорить работы по усилению сейсмостойкости синкансэн

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Токио, 17 мая (Jiji Press). Министерство транспорта Японии рассмотрит возможность обратиться к компаниям Japan Railways Group с просьбой ускорить работы по сейсмостойкому усилению объектов сверхскоростных поездов синкансэн, как стало известно 17 мая.

Возможный запрос будет подан после того, как компания JR East, приостановила часть операций своей линии Тохоку синкансэн на длительный период после сильного землетрясения, которое в основном поразило префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке Японии в середине марта.

Компании JR укрепляют опоры мостов и опоры линий электропередач для защиты от возможных сильных землетрясений, но это требует больших затрат. Должностные лица министерства указали на возможность обсуждения вопроса о том, чтобы позволить им увеличить стоимость проезда на синкансэн, чтобы покрыть расходы на работы по укреплению.

Министр транспорта Сайто Тэцуо заявил на пресс-конференции 17 мая, что будет создана группа экспертов для рассмотрения мер по минимизации ущерба от землетрясений для работы синкансэн, в том числе для предотвращения схода с рельсов.

Отметив, что комиссия рассмотрит технологические аспекты, Сайто сказал, что будут проведены «широкие обсуждения», если группа придет к выводу, что необходимо ускорить работы по усилению сейсмостойкости и принять меры для покрытия расходов. Первое заседание комиссии состоится 31 мая.

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