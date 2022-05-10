Количество пассажиров скоростных поездов в период праздников Золотой недели в Японии выросло в 2,45 раза по сравнению с предыдущим годом
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Токио, 9 мая (Jiji Press). Число пассажиров сверхскоростных поездов Синкансэн и других экспресс-поездов Japan Railways Group в праздничный период Золотой недели в этом году выросло примерно в 2,45 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным, представленным 9 мая.
Общее количество пассажиров в период с 28 апреля по 8 мая составило около 9 075 000 человек, согласно данным шести компаний JR Group. Тем не менее, этот показатель снизился примерно на 25% по сравнению с таким же праздничным периодом 2018 года, до начала новой пандемии коронавируса.
Резкий рост обусловлен главным образом отсутствием ограничений на передвижение в период праздников, впервые с начала кризиса коронавируса. Кроме того, некоторые люди могли взять выходные, увеличив количество нерабочих дней до 10 в период Золотой недели этого года.
Но ни одна из шести компаний не зафиксировала превышение уровня Золотой недели по сравнению с уровнем 2018 года. «Поскольку условия для периода выходных Золотой недели в этом году были благоприятными, мы рассчитывали на несколько большее количество пассажиров», – сказал представитель одной из шести компаний.
Сотрудник компании East Japan Railway Co. отметил, что линии Синкансэн Тохоку, Акита и Ямагата работали по временному графику в период праздников из-за последствий сильного землетрясения, которое произошло в северо-восточном регионе Тохоку в середина марта.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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