Японское правительство создало дорожную карту по облегчению жизни иностранцев в Японии

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Токио, 14 июня (Jiji Press). Правительство Японии представило пятилетнюю дорожную карту до 2026 финансового года, призывающую принять меры, чтобы сделать жизнь в стране более удобной для иностранцев.

Дорожная карта, принятая на заседании соответствующих министров кабинета, включает план внесения в парламент законопроекта о создании системы сертификации учителей японского языка к концу 2026 финансового года, учитывая, что возможности для иностранцев изучать японский язык, необходимый для жизни в этой стране, ограничены.

В соответствии с дорожной картой правительство будет стремиться начать выпуск в 2025 финансовом году новой карты для иностранцев, сочетающей в себе функции текущего удостоверения социального обеспечения и налогообложения «Мой номер» и карты проживания.

Правительство также будет работать над активной рассылкой информации иностранцам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как продолжающаяся пандемия нового коронавируса, в том числе через веб-сайт Mynaportal для обладателей карт «Мой номер».

«Дорожная карта» была создана на основе предложения, представленного в ноябре прошлого года министру юстиции Фурукаве Ёсихисе правительственной группой экспертов, обсуждающих пути создания инклюзивного общества, в котором иностранцы, проживающие в Японии, могут играть активную роль.

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