В Токио продолжаются чрезвычайно жаркие дни с температурой в 35 градусов и выше
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Токио, 3 июля (Jiji Press). В центральной части Токио отмечен девятый подряд «чрезвычайно жаркий» день, когда температура поднималась до 35 градусов по Цельсию или выше, что является самой продолжительной чередой таких дней с момента начала сбора статистики.
Предыдущий рекорд был восьмидневной чередой таких дней в конце июля 2015 года.
По данным Японского метеорологического агентства, 3 июля максимальная температура в токийском районе Тиёда достигла 35,3 градуса.
В этот же день температура поднялась до 37,7 градуса в Датэ, префектура Фукусима, и 36,2 градуса в Сано, префектура Тотиги.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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