Мать Ямагами, подозреваемого в убийстве Абэ Синдзо, выразила сочувствие Церкви объединения

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Осака, 27 июля (Jiji Press). Мать человека, арестованного, когда он стрелял в бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо, выразила сочувствие религиозной группе, известной как Церковь объединения.

Мать 41-летнего подозреваемого, Ямагами Тэцуя, выразила свои чувства на слушаниях в прокуратуре Нара, как недавно сказал дядя Ямагами, присутствовавший на слушаниях.

После того, как 8 июля в городе Нара на западе страны был застрелен Абэ, мать живет в доме дяди.

Во время расследования, проводимого полицией префектуры Нара, Ямагами выразил недовольство религиозной группой, которая сейчас называется Федерацией семей за объединение и мир во всём мире.

Ямагами сказал полиции, что его мать, член группы, обанкротилась после того, как сделала большую сумму пожертвований группе, что привело к распаду его семьи.

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