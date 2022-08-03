Япония сообщает о 211 058 новых случаях коронавируса
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Токио (Jiji Press) -- 2 августа Япония подтвердила 211 058 новых случаев заражения коронавирусом. Это примерно на 14 600 случаев больше, чем неделю назад.
С понедельника количество тяжелых пациентов с COVID-19 выросло на 36 человек и достигло 464. Умерло 143 человека.
В 13 из 47 префектур страны ежедневно регистрируется рекордное число новых случаев заболевания. Речь о префектурах Ямагата, Тотиги, Гунма, Нагано, Гифу, Сидзуока, Аити, Сига, Ямагути, Эхимэ, Коти, Сага и Кагосима.
В Токио количество новых случаев сократилось на 751 по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 30 842 человек, причем ежедневное число заболевших снижается второй день подряд.
Девять пациентов с COVID-19 умерли, в то время как количество тяжелобольных пациентов по данным столичного правительства выросло на пять человек по сравнению с предыдущим днем, достигнув 34.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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