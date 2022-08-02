Группа экспертов министерства здравоохранения Японии обсуждает пересмотр закона об инфекционных заболеваниях
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Токио, 1 августа (Jiji Press). Группа экспертов министерства здравоохранения Японии начала обсуждение вопроса о пересмотре закона страны об инфекционных заболеваниях в ответ на седьмую волну новых коронавирусной инфекции.
Эксперты также обменялись мнениями о возможном изменении юридической классификации COVID-19 после того, как премьер-министр Кисида Фумио 31 июля выразил намерение пересмотреть классификацию после того, как текущая волна заражения закончится.
Некоторые участники встречи заявили, что реклассификация заболеваний, вызванных коронавирусом, которые сейчас находятся на втором месте по степени тяжести инфекционных заболеваний (класс II), в более низкую категорию класса V, которая включает сезонный грипп, вновь создаст финансовое бремя для пациентов.
Затем они подчеркнули важность путём принятия нового закона предоставления властям возможности гибко справляться с проблемами, возникающими в связи с реклассификацией COVID-19.
Другой член группы отметил, что центры общественного здравоохранения испытывают всё большую нагрузку из-за новых случаев коронавируса. Вместе с ним некоторые другие призвали правительство прекратить требовать от всех врачей предоставления подробной информации обо всех новых пациентах с COVID-19.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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