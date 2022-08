Япония перезапустит еще 7 ядерных реакторов

Новости

Токио, 24 августа (Jiji Press). Министерство промышленности Японии планирует запустить ещё семь ядерных реакторов летом следующего года в рамках усилий по обеспечению стабильного электроснабжения, сообщили информированные источники.

По словам источников, министерство намерено ввести в эксплуатацию в общей сложности 17 ядерных реакторов, в том числе 10 реакторов, которые уже получили разрешение на эксплуатацию, чтобы лучше подготовиться к возможным перебоям в электроснабжении.

Семь дополнительных реакторов – это реакторы № 6 и № 7 на АЭС «Касивадзаки-Карива» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., реактор № 2 на АЭС «Онагава» Tohoku Electric Power Co., реакторы № 1 и № 2 на АЭС «Такахама» компании Kansai Electric Power Co., реактор № 2 на АЭС «Симанэ» компании Chugoku Electric Power Co. и реактор № 2 АЭС «Токай-2» компании Atomic Power Co.

Из них реакторы на «Онагава», «Такахама» и «Симанэ» уже получили местное разрешение на возобновление работы. Они смогут возобновить работу после завершения работ по улучшению мер безопасности.

Правительство планирует возглавить усилия по получению местного разрешения на перезапуск реакторов на «Касивадзаки-Карива» и «Токай».

