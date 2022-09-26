«Большая семерка» осуждает фиктивное голосование на подконтрольных России территориях Украины

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Берлин, 23 сентября (Jiji Press). Лидеры «Большой семёрки» 23 сентября подчеркнули, что «фиктивные» референдумы по присоединению к России, начатые в четырёх контролируемых Россией районах Украины, не будут иметь никаких юридических последствий.

Лидеры «Большой семёрки» «решительно осуждают фиктивные референдумы, которые Россия пытается использовать для создания фальшивого предлога для изменения статуса суверенной территории Украины, которая является объектом продолжающейся российской агрессии», – говорится в распространённом в тот же день заявлении.

«Эти фиктивные референдумы, инициированные сегодня Россией и её марионетками, не имеют юридической силы или легитимности», – заявили лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также Европейского союза.

Лидеры раскритиковали голосование, начатое в четырёх восточных и южных районах Украины, как «явно нарушающее Устав Организации Объединенных Наций и международное право и диаметрально противоположное верховенству закона в отношениях между странами».

«Эти референдумы в районах, которые были насильственно поставлены под временный контроль России, никоим образом не являются законным выражением воли украинского народа, который последовательно сопротивляется попыткам России изменить границы силой», – говорится в заявлении.

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