Комиссия Японского агентства по защите прав потребителей требует расследования Церкви объединения
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Токио, 17 октября (Jiji Press). Комиссия Японского агентства по делам потребителей опубликовала отчёт, призывающий к расследованию в отношении религиозной группы, известной как Церковь объединения.
Комиссия по злонамеренным методам продаж, таким как «духовные продажи» религиозными группами, предложила осуществить право правительства на дознание в соответствии с законом о религиозных корпорациях, что может привести к постановлению суда о роспуске религиозной группы.
В отчёте также содержится призыв к расширению права на расторжение договора путём пересмотра закона о потребительском договоре и проведения обучения потребителей, рассказывая о «духовных продажах», в рамках которых религиозные группы заставляют потребителей покупать товары по очень высоким ценам, разжигая их обеспокоенность.
Отмечая, что правительству «необходимо тщательно всё взвесить с точки зрения свободы вероисповедания» и решить, следует ли добиваться приказа о роспуске, в отчёте упоминаются многочисленные судебные решения, предписывающие Церкви объединения возместить ущерб за организованные правонарушения.
«Право на дознание должно быть реализовано с возможностью того, чтобы компетентный орган мог потребовать распоряжения о роспуске», – говорится в отчете.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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