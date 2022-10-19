Кисида рассматривает законопроект для жертв Церкви объединения на этой сессии парламента
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Токио, 18 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио сообщил, что правительство готовится внести на проходящей парламентской сессии законопроект о мерах по оказанию помощи жертвам так называемых «духовных продаж» и других практик со стороны вызывающей подозрения религиозной группы, ранее известной как Церковь объединения.
«Мы планируем внести в правительство законопроекты об изменениях в уже существующие законы», – сказал Кисида на заседании комитета по бюджету Палаты представителей, нижней палаты парламента страны.
«Идёт подготовка (к внесению поправок) с учётом текущего (внеочередного) заседания парламента», – добавил он.
Что касается решения суда о роспуске религиозной группы на основании закона о религиозных корпорациях, Кисида сказал, что такие меры могут быть применены к делам, связанным с нарушением уголовного законодательства и других законов, но не к делам, связанным с нарушениями Гражданского кодекса.
Отметив, что некоторые из дел, рассмотренных правительственным консультационным бюро по проблемам, связанным с Церковью объединения, были переданы в полицию, Кисида сказал: «Мы начали процедуры, поскольку мы считаем, что (Церковь объединения) могла нарушать уголовное законодательство и другие правила».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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