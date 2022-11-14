Кисида и Байден выступают против изменения существующего статус-кво силовым путем

Новости

Пномпень, 13 ноября (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден подтвердили свое несогласие с односторонними попытками Китая и России изменить существующий в мире статус-кво силовым путем.

Кисида и Байден встретились в столице Камбоджи Пномпене на полях региональных саммитов и предостерегли Россию от применения ядерного оружия во время войны в Украине.

Позднее оба лидера присоединились к президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю для трехсторонней встречи на высшем уровне. Три лидера договорились о сотрудничестве в области противостояния недавним ракетным провокациям Северной Кореи.

Кисида и Байден также договорились о том, что Япония и Соединенные Штаты будут и далее укреплять свои возможности сдерживания и реагирования. Кисида подтвердил свое намерение значительно усилить оборону Японии.

Во время трехстороннего саммита Кисида сообщил Байдену и Юну, что твердо отреагирует на беспрецедентные темпы провокаций со стороны Северной Кореи.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме