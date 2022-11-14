Кисида и Байден выступают против изменения существующего статус-кво силовым путем
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Пномпень, 13 ноября (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден подтвердили свое несогласие с односторонними попытками Китая и России изменить существующий в мире статус-кво силовым путем.
Кисида и Байден встретились в столице Камбоджи Пномпене на полях региональных саммитов и предостерегли Россию от применения ядерного оружия во время войны в Украине.
Позднее оба лидера присоединились к президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю для трехсторонней встречи на высшем уровне. Три лидера договорились о сотрудничестве в области противостояния недавним ракетным провокациям Северной Кореи.
Кисида и Байден также договорились о том, что Япония и Соединенные Штаты будут и далее укреплять свои возможности сдерживания и реагирования. Кисида подтвердил свое намерение значительно усилить оборону Японии.
Во время трехстороннего саммита Кисида сообщил Байдену и Юну, что твердо отреагирует на беспрецедентные темпы провокаций со стороны Северной Кореи.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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