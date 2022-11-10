Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Новости

Сеул, 9 ноября (Jiji Press). Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря днём 9 ноября, заявили южнокорейские военные во время подсчёта голосов на промежуточных выборах в США.

Ракета была выпущена из района Сукчон на западе Северной Кореи около 15:31 по японскому времени. По сообщению министерства обороны Японии, считается, что она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Это был первый запуск баллистической ракеты Северной Кореей с 5 ноября.

По данным японского министерства, ракета достигла максимальной высоты менее 50 километров и пролетела около 250 километров. Сообщений о повреждениях кораблей и т. п. от ракеты не поступало.

Южнокорейские военные заявили, что ракета преодолела около 290 км на максимальной высоте около 30 км и скорости 6 Маха.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме