Кисида и другие лидеры разделяют озабоченность по поводу северокорейских ракет

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Пномпень, 12 ноября (Jiji Press) -- Во время регионального саммита, прошедшего в Пномпене 12 ноября, премьер-министр Японии Кисида Фумио и другие лидеры поделились своей озабоченностью из-за ракетных провокаций Северной Кореи.

Неоднократные пуски Северной Кореей баллистических ракет являются серьезным вызовом для международного сообщества, который нельзя игнорировать, сказал Кисида на встрече лидеров стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Японии, Китая и Южной Кореи.

Международное сообщество должно объединиться для полного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН об исчерпывающей, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Северной Кореи, сказал Кисида.

Он также обратился с просьбой содействовать немедленному урегулированию вопроса о похищениях японских граждан, организованных Северной Кореей в прошлом.

Премьер-министр Японии обвинил Россию, вторгшуюся в Украину, в нарушении Устава ООН и международного права.

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