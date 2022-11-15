Япония вновь откроет порты для иностранных круизных лайнеров

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Токио, 15 ноября (Jiji Press). Япония вновь откроет свои порты для иностранных круизных лайнеров, заявило министерство транспорта, объявив об окончании запрета, действовавшего с марта 2020 года.

Министерство приняло такое решение после того, как Японский международный круизный комитет, группа судов, зарегистрированных за границей, разработал руководство о процедурах, которые необходимо предпринять, если у любого пассажира или члена экипажа будет выявлен положительный результат на COVID-19.

Международные круизные лайнеры смогут останавливаться в японских портах, если у компаний-операторов есть соглашения с портом, в который суда планируют заходить.

Такие корабли, скорее всего, снова начнут посещать Японию уже в марте следующего года.

Япония прекратила принимать иностранные круизные лайнеры в свои порты в связи с массовой инфекцией COVID-19 на иностранном круизном лайнере Diamond Princess во время его пребывания в порту Йокогама в префектуре Канагава, к югу от Токио, с февраля 2020 года.

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