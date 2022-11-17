Toyota обновила гибридный автомобиль Prius впервые за 7 лет

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Токио, 16 ноября (Jiji Press). Компания Toyota Motor Corp. представила модель пятого поколения своего гибридного автомобиля Prius, что стало первым полномасштабным обновлением Prius за семь лет.

Гибридная версия нового Prius, которая имеет лучшее ускорение, чем предыдущие модели, будет выпущена этой зимой, а гибридная версия с подключаемым модулем должна быть выпущена следующей весной. Цены пока не объявлены.

Компания стремится расширить продажи за счёт дизайна, который понравится широкому кругу возрастных групп.

Эти изменения были сделаны в условиях ускорения перехода на полностью электрические автомобили во всём мире.

«Мы сталкиваемся с ростом количества вопросов о том, насколько долго мы будем продолжать производить гибриды», – сказал официальный представитель Toyota, отвечающий за разработку.

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