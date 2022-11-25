Самая старая в мире коала умерла в Японии в возрасте 25 лет
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Кобэ, 24 ноября (Jiji Press). Администрация префектуры Хёго сообщило, что умерла Мидори, которая была признана самой старой коалой в мире и зарегистрирована в Книге рекордов Гиннеса. Ей было 25 лет.
По словам экспертов, возраст коалы в парке Авадзи-Фарм-Энглэнд-Хилл в городе Минамиавадзи в префектуре на западе Японии соответствует человеческому возрасту более 120 лет.
По данным парка, сотрудник нашел её мертвой в выставочном павильоне в утром 23 ноября.
По словам представителей парка, она начала терять аппетит в середине этого месяца и 22 ноября слегла, упав с дерева.
Мидори, очевидно, умерла от старости.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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