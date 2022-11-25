Самая старая в мире коала умерла в Японии в возрасте 25 лет

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Кобэ, 24 ноября (Jiji Press). Администрация префектуры Хёго сообщило, что умерла Мидори, которая была признана самой старой коалой в мире и зарегистрирована в Книге рекордов Гиннеса. Ей было 25 лет.

По словам экспертов, возраст коалы в парке Авадзи-Фарм-Энглэнд-Хилл в городе Минамиавадзи в префектуре на западе Японии соответствует человеческому возрасту более 120 лет.

По данным парка, сотрудник нашел её мертвой в выставочном павильоне в утром 23 ноября.

По словам представителей парка, она начала терять аппетит в середине этого месяца и 22 ноября слегла, упав с дерева.

Мидори, очевидно, умерла от старости.

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