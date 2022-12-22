Число иностранных посетителей Японии в ноябре увеличилось в 45 раз
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Токио, 21 декабря (Jiji Press). Расчётное количество иностранных посетителей Японии в ноябре увеличилось в 45 раз по сравнению с прошлым годом и достигло 934 500 человек, сообщила Японская национальная туристическая организация.
Ежемесячный показатель почти удвоился по сравнению с предыдущим месяцем и достиг почти 40% от уровня ноября 2019 года, до пандемии COVID-19.
Число въезжающих резко возросло с тех пор, как в октябре страна значительно ослабила меры пограничного контроля в связи с COVID-19.
Среди стран и регионов больше всего посетителей приехало из Южной Кореи, с 315 400, за ней следуют Тайвань (99 500), США (84 300) и Гонконг (83 000).
Число посетителей из материкового Китая упало на 97,2% с ноября 2019 года до 21 000 из-за политики «нулевых заражений» Пекина.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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