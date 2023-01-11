В Японии принят проект по предотвращению ущерба от медведей в городских районах
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Токио, 10 января (Jiji Press). Министерство окружающей среды Японии начало трёхлетний модельный проект с участием шести из 47 префектур страны по предотвращению ущерба от медведей после ряда нападений на людей в городских районах.
Участвующие местные органы власти рассмотрят способы быстрого отлова медведей и избавления от них в сотрудничестве с местными охотничьими группами и предотвратят вторжение животных в городские районы.
Министерство будет направлять специалистов, которые могут ловить медведей и устанавливать электрические заборы, оно также поддержит усилия местных властей по обучению персонала.
В текущем финансовом году, заканчивающемся в марте, шесть участвующих префектур – Хоккайдо, Иватэ, Ниигата, Нагано, Фукуи и Нара, разработают планы по предотвращению ущерба от медведей, соответствующие местным условиям.
Администрация префектуры Иватэ рассматривает возможность проведения обучения по подготовке к столкновениям с медведями на месте с участием местных муниципалитетов, охотничьих групп и полиции.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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